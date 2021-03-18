В «Газпроме» не признают претензии самарского управления ФАС России о нарушении закона о конкуренции

В "Газпроме" уверены, что нарушения закона о конкуренции не было

В ООО «Газпром межрегионгаз Самара» не согласны с претензиями регионального управления ФАС России, уличившего организацию в нарушении закона о конкуренции. Напомним, что в ведомство жаловались другие компании — «СВГК», «Самарагаз», «Самараоблгаз-сервис» и «Сызраньгаз», заявившие, что поставщик газа злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

— Мы будем обжаловать решение регионального УФАС. Разногласия, ставшие предметом разбирательства, не попадают под область регулирования антимонопольного законодательства, поскольку связаны с методом определения объема транспортировки газа населению и порядком определения технологических потерь, — сообщил «Комсомолке» генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Самара Виталий Коротких.

По словам руководителя, этот гражданско-правовой спор двух хозяйствующих субъектов, решится либо путем переговоров, либо в арбитражном суде. По словам Коротких, ранее в аналогичной ситуации с ОАО «Сызраньгаз» по вопросам определения потерь газа в суде уже неоднократно рассматривались, и служители Фемиды были на стороне поставщика газа.