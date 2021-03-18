Григорян сравнил нападающего «Крыльев Советов» Сергеева с Левандовским

Иван Сергеев второй сезон подряд может стать лучшим бомбардиром ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольный тренер, бывший наставник «Тамбова», «СКА-Хабаровска» и «Луча» Александр Григорян высоко оценил качества нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. В частности, специалист похвалил форварда на универсальность, сравнив того по этому показателю с нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.

- Сергеев разносторонний, играет девятого номера, десятого, может флангового нападающего. Хорош в позиционном наступлении, в контратаке. Сергеев не забивал только в «Тамбове», но там он был совсем недолго и не успел почувствовать уверенность. Сейчас лучшим нападающим мира признают Левандовского — тоже универсала, который может сыграть и «ложную девятку», и на острие, и вообще кого угодно. Бомбардиры такого типа на вес золота, - приводит слова Григоряна sportbox.ru.

Также специалист отметил, что возможности форварда «Крыльев Советов» «выходят за рамки того, что мы видели в последние годы», а также, что Сергеев пригодился бы многим клубам РПЛ.

Напомним, в этом сезоне форвард забил за «Крылья» 26 мячей. Это лучший показатель сезона. До абсолютного рекорда первой лиги по голам нападающему «КС» осталось забить пять голов.