Большинство в Самаре: как и где болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки жертвами коронавируса стали четыре человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области нашли 219 новых заболевших, большинство из которых жители Самары. Всего в регионе за время пандемии коронавирус подтвердился у 53 106 человек.

По данным оперштаба на 18 марта, за сутки коронавирусом заболели 75 жителей Самары, в Тольятти – 64 новых заболевших. В Сызрани и Чапаевске одинаковое количество заболевших – по 11 человек, в Волжском районе нашли сразу 9 инфицированных, а в Новокуйбышевске – 8 заболевших.

Из числа суточных зараженных, у 199 человек коронавирус подтвердился после обследования с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 20 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За сутки скончались 4 человека, среди которых 59-летний мужчина, страдавших заболеваниями эндокринной сердечно-сосудистой систем, женщина в возрасте 68 лет, у которой были проблемы с эндокринной системой, а также 79-летняя женщина и 82-летний мужчина с заболеваниями сердца. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1007 человек.