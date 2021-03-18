В Самарской области ограничат движение большегрузов

В непогоду на дороги не пустят большегрузы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области введут ограничения для движения большегрузов при неблагоприятных погодных условиях, чтобы не портилось дорожное покрытие. Соответствующий приказ был опубликован в четверг, 18 марта.

Ограничения планируют вводить весной и летом текущего года. С 1 по 30 апреля для грузовиков с нагрузкой на ось более 7 тонн в Самарской области ограничат движение на дорогах регионального или межмуниципального значения.

В дальнейшем, с 20 мая по 31 августа введут ограничения для большегрузов при температуре воздуха более +32 градусов.

Ограничения не коснуться автобусных перевозок, перевозок продуктов и лекарств, строительной техники и ряда других.

Предполагается, что такие меры позволят сохранить дороги, которые разрушаются при неблагоприятных погодных условиях, особенно при интенсивном движении.

Ранее в Самаре начали снимать на видео плохие дороги, а в администрации объявили о старте ремонта на некоторых участках.