«Дорогая» не перезвонит: в Самаре закрывается популярный бар

Владельцы объявили о закрытии одного из самых популярных баров города

В Самаре, после крупного пожара в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе, бар «Дорогая, я перезвоню…» объявил о своем закрытии. Сообщение появилось в группе самарского бара в социальных сетях.

- Сегодня тот самый день, когда «Дорогая...», не перезвонит. От всей команды хотим сказать вам большое спасибо, за то, что были с нами это время, - пишут хозяева заведения.

Бар «Дорогая, я перезвоню…» в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе появился чуть меньше 4-х лет назад, но сразу стал пристанищем всей самарской молодежи. В стенах заведения каждые выходные был аншлаг, а в будни там часто устраивались интеллектуальные командные соревнования.

Однако не стоит забывать, что многие развлекательные заведения используют такой «пиар-ход», объявляя о закрытии, чтобы привлечь внимание посетителей. Обычно после некоторой «паузы» владельцы ночных заведений возвращаются на прежнее место, но с некоторыми изменениями в стиле, подаче или даже в другой сфере.