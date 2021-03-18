По факту обрушения стены на Галактионовской 18 марта возбудили уголовное дело

Следователи выясняют, почему обрушился дом на Галактионовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на улице Галактионовской. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Стена двухэтажного дома 1909 года постройки обрушилась ранним утром в четверг, 18 марта. В доме в тот момент находилось несколько человек, никто из них не пострадал. Дом был признан аварийным в июле прошлого года, но жители отказывались покидать свои квартиры.

В результате обрушения погибших и пострадавших не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают ответственных.

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