По факту обрушения стены на Галактионовской 18 марта возбудили уголовное дело

Следователи выясняют, почему обрушился дом на Галактионовской
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на улице Галактионовской. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.
Стена двухэтажного дома 1909 года постройки обрушилась ранним утром в четверг, 18 марта. В доме в тот момент находилось несколько человек, никто из них не пострадал. Дом был признан аварийным в июле прошлого года, но жители отказывались покидать свои квартиры.
В результате обрушения погибших и пострадавших не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают ответственных.
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