Депутаты проконтролируют процесс переселения граждан из ветхого жилья в Самаре

В Самаре депутаты проконтролируют переселение из аварийного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты "Единой России" проконтролируют процесс переселения людей из ветхого жилья в Самаре и обратят внимание на ситуацию с аварийным жильем.

Руководитель фракции в самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что региону нужна федеральная поддержка для решения вопроса с расселением из аварийных домов.

В четверг, 18 марта, в Самаре обрушилась стена двухэтажного дома 1909 года постройки. В доме в тот момент находилось несколько человек, никто из них не пострадал.

"Отмечу, что в июле 2020 года этот дом был признан аварийным, жильцам предложили переехать в маневренный фонд — но все они отказались. Мы, как депутаты губернской думы, держим ситуацию на контроле, в областном бюджете ежегодно предусматриваем средства на расселение ветхих и аварийных домов. Это напрямую касается жизни и здоровья людей", — подчеркнул Александр Живайкин.

В этом году по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" в областном бюджете учли дополнительно 1,5 млрд рублей на переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

Также о готовности оказать любое содействие жильцам обрушившегося дома заявил депутат Госдумы РФ от Самарской области, член фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн. Он отметил, что ситуация с аварийным фондом в Самаре очень тяжелая, требуется расселить людей, проживающих на площади порядка 100 тыс. квадратных метров. "Накануне произошедшего я встречался с главой Фонда содействия реформирования ЖКХ Константином Цициным, попросил его досрочно выделить Самарской области средства по программе переселения из аварийного фонда, запланированные до 2023 года", - сказал Хинштейн.

Речь идет о дополнительных 5,57 миллиардах рублей. Это позволит переселить 24,2 тысячи человек в разных населенных пунктах области.