В Самаре закроют каток на площади Славы

Каток на площади Славы заканчивает работу в этом сезоне

В Самаре завершается работа катка на площади Славы, говорится в сообщении регионального правительства.

Изначально планировалось, что каток будет работать до 5 марта. Но погодные условия позволяли продлить работу популярного катка. Теперь же, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление, сезон катания на коньках будет закрыт.

За прошедшую зиму каток посетили порядка 40 тыс. человек - это в два раза больше, чем в прошлом году, когда каток открылся впервые. Каток планируют закрыть 21 марта.

Уже известно, что на следующие новогодние праздники каток снова будет работать.