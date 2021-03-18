В Самаре на Мехзаводе ограничат движение транспорта

На Мехзаводе ограничат движение транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в поселке Мехзавод. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ограничения связаны с перекладкой труб систем водоотведения. Движение закроют на участке улицы Донской в Шестом квартале поселка Мехзавод. На этом участке протяженностью 40 метров будут проводить строительно-монтажные работы в период с 8:00 19 марта (в пятницу) до 17:00 5 апреля.

В мэрии просят горожан заранее планировать пути объезда закрытого участка и с пониманием отнестись к проводимым работам.