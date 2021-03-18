Самарская область стала одним из лидеров по темпам реализации нацпроекта "Культура"

Дмитрий Азаров первое заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура" в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии в этом году. В режиме ВКС члены комиссии подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.

Ранее рабочей группе под руководством Дмитрия Азарова удалось решить массу вопросов, в том числе, касающихся ремонтов домов культуры и школ искусств, улучшений условий труда для педагогов, популяризации народных промыслов. Ряд предложений поддержал президент страны.

Во время заседания подвели итоги работы за 2020 год. В стране было построено и капитально отремонтировано 337 домов культуры, более 300 модельных библиотек, модернизировано несколько десятков кукольных и детских театров, обновлена материально-техническая база сотен музыкальных школ.

Одним из лидеров по темпам изменений стала Самарская область. Только за 2020 год отремонтировали 10 сельских и районных домов культуры, в планах на этот год – строительство двух и капитальный ремонт еще десяти. Кроме того, в начале этого года после реконструкции уже открылся театр кукол.

Благодаря активности рабочей группы нацпроект "Культура" стал одним из самых успешных в реализации. "Это – наше общее достижение, и, конечно, еще раз хочу отметить роль Министерства культуры РФ. Четкая организация, четкое взаимодействие позволяет нам достигать результатов", – сказал Дмитрий Азаров.