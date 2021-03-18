Дом был признан аварийным еще полгода назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт рассказал о возможных причинах обрушения стены дома в центре Самары. ЧП произошло рано утром 18 марта на ул.Галактионовской, 84 – у двухэтажного деревянного дома 1909 года постройки отвалилась единственная кирпичная стена, без жилья остались несколько семей.

Инженер-строитель, эксперт ОНФ Дмитрий Волобоев объяснил журналисту «КП-Самара»: обрушился так называемый брандмауэр – кирпичная подпорка, к которой крепилась деревянная стена дома. Такая архитектура характерна для домов того времени, в Самаре подобных строений немало.

- По внешнему виду и характеру остаточных трещин можно сделать выводы о том, что основная динамика разрушения произошла из-за просадки стены вовнутрь здания, - отметил Дмитрий Волобоев. - Например, такое могло произойти из-за того, что соседи в этом доме или рядом выкопали погреб. Другая возможная причина – если в подвале очень долго текла канализация или водопровод, в центре дома. В результате в центре дома образовалась пустота, и началось разрушение. То есть дом первоначально сложился вовнутрь, и уже потом стена вывалилась наружу.

Эксперт обращает внимание: жители уже жаловались в ЖЭУ на трещины в стене, но им ответили – раз квартиры приватизированные, то и поддерживать здание в порядке люди должны сами.

- Это тоже часть проблемы, - уверен Дмитрий Волобоев. – Жильцы, не имея профильного строительного, инженерно-технического образования сами что-то делали, где-то подмазали, где-то заложили кирпичом - а на самом деле нужны были совсем другие меры. Люди без специального образования не понимают, как работает строительная механика, и могли лишь усугубить ситуацию.

Напомним, дом на Галактионовской был признан аварийным еще полгода назад. Тогда мэрия предложила людям переехать в более безопасное место, но на это согласились не все.

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