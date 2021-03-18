Самарский депутат прокомментировал поправки в закон о занятости от "Единой России"

Партия обсуждает изменения в сфере занятости населения

"Единая Россия" внесла на обсуждение в Госдуму поправки в закон о занятости населения. Сейчас партия проводит широкое общественное обсуждение представленных инициатив. Главная цель - так модернизировать эту сферу, чтобы люди могли не выходя из дома и без лишних справок найти достойную работу. Среди планов, например, создание национального банка вакансий.

- Многие госуслуги в сфере занятости в период пандемии вынужденно предоставлялись в электронной форме, что создало хорошую практику. Установление таких норм на уровне федерального закона будет большим шагом к совершенствованию системы занятости населения. Большинство вопросов можно будет решать дистанционно: и это будет удобно, в первую очередь, для граждан нашей страны, - отметил, комментируя эти поправки руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Он уточнил, что считает: принятие закона поможет в первую очередь находить работу именно местным жителям.

Напомним, что среди инициатив много тех, что направлены на помощь безработным. Например, предлагается не снимать с учета безработного человека на период обучения, ведь доход он в это время не имеет.