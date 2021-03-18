Дмитрий Азаров позвал Байдена лечиться в Самарскую область после слов Путина

Губернатор предложил американскому президенту приехать в Самару

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил Джо Байдену и другим заокеанским оппонентам российского президента при необходимости подлечиться в медицинских учреждениях региона. Так глава губернии отреагировал на слова Владимира Путина об американском главе государства. Напомним, что днем президент ответил на заявление своего заокеанского коллеги. Он подчеркнул, что желает ему здоровья.

Дмитрий Азаров отметил, что своим выступлением Владимир Путин показал, как нужно вести диалог с оппонентами.

- Пожелать здоровья – это по-русски, это по-человечески. Кстати, если кому-либо из наших заокеанских коллег нужно подлечиться, готовы оказать прием в медицинских учреждениях Самарской области. Как говорилось в одном известном фильме, «и тебя вылечат!», - пошутил Дмитрий Азаров.

Также губернатор заметил, что и в политике, и в жизни приятно иметь дело со здравомыслящими людьми. Но, к сожалению, некоторые люди являются абсолютной противоположностью, но диалог приходится вести и с ними.