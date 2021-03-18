В Самаре социальные предприниматели из реестра получат право на дополнительную поддержку

В министерстве рассказали, как стать социальным предпринимателем

Самарские социальные предприниматели смогут получить гранты до 500 тысяч рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Деятельность социальных предпринимателей связана с достижением общественно-полезных целей, работой с социально-незащищенными группами населения.Речь идет об услугах в сфере образования, физкультуры, туризма, культурного просвещения.

- В 2021 году мы впервые формировали перечень социальных предпринимателей. Тогда в него вошли 23 предприятия. В этом году мы снова приглашаем представителей социально-ориентированного бизнеса подать пакет документов для включения в реестр. Это позволит им претендовать на получение гранта, - объяснил Дмитрий Богданов.

В министерстве экономразвития объяснили, что нужно делать для получения гранта. До 1 мая нужно подать заявку на получение статуса социального предпринимателя, затем претендент должен пройти обучениев области реализации социальных проектов. После 10 июля необходимо подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению гранта. На региональном уровне также разрабатывается программа по предоставлению таким предпринимателям льготных микрозаймов – ноую меру поддержки хотят запустить до конца апреля.

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Важно:

Для присвоения статуса социального предпринимателя необходимо выпускать продукцию для социально-незащищенных слоев или принимать на работу представителей этихгрупп населения. Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов, не менее 50% должно быть получено от деятельности социально-ориентированного бизнеса.