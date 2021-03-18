В Самаре отпразднуют день рождения "Маяка"

19 марта будет большой праздник

19 марта состоится празднование 11-летия радиостанции «Маяк-Самара», которая своим появлением в Самарской области привнесла новые веяния в традиционный региональный эфир.

«Маяк-Самара» остается актуальной и динамичной радиостанцией, которая имеет не только развлекательную, но и просветительскую функцию, а проведение дня рождения радиостанции стало уже традиционной акцией.

Слушателей, зрителей и подписчиков ГТРК «Самара» ждет грандиозный интерактивный онлайн ди-джей сет с участием самарских музыкантов и розыгрышем подарков для зрителей трансляции в новом медиаформате на всех ресурсах телерадиокомпании! Приглашены федеральные ведущие «Маяка» - Александр Пушной, Рита Митрофанова.

Включайте трансляцию в группе ГТРК «Самара» ВКонтакте, на канале «Самара 24», на сайте tvsamara.ru, а также подключайтесь в ZOOMе. Присылайте свои поздравления, получайте подарки, танцуйте и пойте вместе с ГТРК «Самара» 19 марта в 17:00!