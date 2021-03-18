Самара впервые примет ежегодный всероссийский Startup Tour

Самара впервые примет всероссийский Startup Tour

Самара впервые примет ежегодный всероссийский OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR. Это самый масштабный в России и СНГ проект по поиску, выявлению и поддержке технологического и инновационного предпринимательства, ежегодно организуемый фондом «Сколково».

Участники мероприятия смогут от экспертов узнать, как превратить идею в проект, где взять на это средства и как правильно выстроить отношения в команде.

Основная и наиболее важная часть мероприятия, которое пройдет 25 марта — это конкурс стартапов. Участие в нем смогут принять авторы и разработчики уникальных бизнес-идей по трем направлениям - информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил принять активное участие в событии всех, кто работает в сфере инноваций и занимается развитием технологического предпринимательства в регионе.

«Участие в онлайн-конкурсе стартапов — это прекрасная возможность представить свой проект, найти инвесторов и партнеров. Вы получите бесценную обратную связь от экспертов и менторов. Они помогут разложить по полочкам особенности и проблемы представленной вами идеи, дадут подробные рекомендации», - рассказал министр.

Подробная программа мероприятия и регистрация участников на сайте https://startup-tour.ru/city/samara.