В выходные в Самаре выпадет немного снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе наблюдается небольшое потепление, по сравнению с прошлой неделей. Синоптики прогнозируют сохранение «плюсовых» показателей температуры до конца этой недели. Однако на Самару обрушатся обильные осадки в виде мокрого снега.

Так, в пятницу, 19 марта, в Самаре днем будет облачно, местами умеренный снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Самаре от -1 до +1 градуса, а ночью похолодает до -5.

В субботу, также сохранятся осадки, местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер усилится до 8-13 м/с. В Самаре днем температура будет колебаться в пределах +1…-1, а ночью опустится до -6 градусов.

21 марта, в воскресенье, пройдет небольшой снегопад, ветер сменит направление на юго-западный с порывами 7-12 м/с. Днем столбики термометра покажут +1…-1 градус, а ночью опустится до -9.