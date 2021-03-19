Ночью в Самаре горели домашние вещи в квартире на Пугачевском тракте, эвакуировано 7 жильцов

Погибших и пострадавших нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 марта, в 2:30 пожарным поступил сигнал о возгорании домашних вещей в квартире на Пугачевском тракте, 49. Для ликвидации возгорания привлекались 10 человек и 3 единицы спецтехники.

- Пожар удалось ликвидировать в 3:04 на площади 10 квадратных метров. Для безопасности из дома было эвакуировано 7 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что 17 марта в Куйбышевском районе произошел крупный пожар в здании производственного цеха на улице Утевская. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось спустя три часа после вызова.