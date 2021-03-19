В Самарской области столкнулись КАМАЗ и фура, есть пострадавшие

Два многотонника не поделили перекресток Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП в Нефтегорском районе Самарской области произошло 18 марта, около половины двенадцатого ночи, на 70 км трассы М-5 «подъезд к Оренбургу». В результате столкновения большегруза «Вольво» и КАМАЗа пострадал водитель автоцистерны.

- По предварительным данным, 46-летний водитель большегруза в составе с полуприцепом двигался со стороны Оренбурга. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество КАМАЗу, под управлением 54-летнего водителя, - рассказали КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадал водитель КАМАЗа, его госпитализировали на скорой в ближайшую больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.