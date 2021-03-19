Рецидивистка из Самары обокрала саратовца

Ранее женщину не привлекали к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре прошлого года в полицию обратился 23-летний юноша, который заявил, что его ограбила квартиросъемщица из Самары. По данным заявителя, 45-летняя женщина укала из съемной квартиры телевизор.

- 15 ноября 2020 года из квартиры в Саратове, на улице Осенней, был украден телевизор. Ущерб пострадавшего оценивается в 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Местные полицейские вышли на след жительницы Самары. В ходе опроса женщина призналась в преступлении и рассказала, что в тот же день сдала технику в ломбард, а выреченные деньги потратила на собственные нужды. В отношении преступници было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сейчас самарчанка находится под подпиской о невыезде в Саратове.