ОДК-Кузнецов снизило расходы на криогенные продукты для испытания ракетных двигателей

«Кузнецов» перепрофилировал специализированный цех ОП «Винтай»

Самарский ОДК-Кузнецов создали новую систему обеспечения испытательного комплекса, которая вдвое сократила расходы на криогенные продукты для испытания ракетных двигателей. Это получилось благодаря переводу производства промышленных газов на аутсорсинг.

- В связи с изменением схемы обеспечения, на предприятии будут введены в эксплуатацию новые системы приема, хранения, выдачи жидкого кислорода и жидкого азота, газификации и выдачи газообразного азота высокого давления. Кроме того, сократился объем потребляемой электроэнергии, - рассказал руководитель производственной площадки «Винтай» ПАО «ОДК-Кузнецов» Владимир Карповский.

По словам Карповского система создавалась на протяжении полутора лет, при использовании временной схемы подачи кислорода, без остановки производственных процессов. Именно благодаря ритмичным поставкам криогенной продукции испытания ракетных двигателей проводились без задержек. Новое оборудование безопасно и энергоэффективно, а пуль управления позволяет в режиме онлайн отслеживать все процессы и всегда держать под контролем параметры системы.

Более 60 лет криогенные продукты производил специализированный цех ОП «Винтай», а их оборудование требовало больших расходов и энергозатрат. Теперь новая схема поставок позволит решить не только эту проблему, но и обезопасит рабочих, ведь ряд операций в перепрофилированном цехе выполняется в автоматическом режиме.