Подозреваемый в похищении и изнасиловании девочки в Самарской области отказывается говорить

Подозреваемого хотят арестовать на 2 месяца Фото: СОЦСЕТИ

Следователи прокомментировали ситуацию с похищением и изнасилованием школьницы в Красноярском районе. Напомним, что 16 марта в селе Новый Буян мужчина забрал с улицы 9-летнюю девочку, увез ее в Дубовую рощу, надругался и потом вернул обратно.

- Подозреваемого задержали на территории Ульяновской области. В ходе допроса он отказался от дачи показаний, воспользовавшийсь статьей 51 Конституции РФ, - сообщают в СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители вменяют злоумышленнику сразу две статьи УК РФ. Сейчас в суде рассматривают ходатайство следователя о его заключении под стражу.

Как уже писали журналисты "КП-Самара", фигурантом оказался 39-летний Александр Д. Его удалось вычислить по машине, на которой он перевозил потерпевшую. Подробности читайте на samara.kp.ru.

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