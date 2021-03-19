Дом на Галактионовской, где рухнула стена, обнесли забором и накрыли тентом

Место ЧП огородили металлическим забором Фото: прокуратура Самарской области

На месте обрушения стены в доме на Галактионовской, 84 состоялось экстренное совещание, на котором присутствовали прокуроры города и района, а также представители администрации Самары.

- В приоритетном порядке обсуждены вопросы расселения пострадавших жильцов, сохранности их имущества, ограждения поврежденного многоквартирного дома, защиты прав граждан смежных жилых домов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По результатам совещания была обеспечена сохранность имущества жильцов аварийного дома от повреждения и расхищения. Место ЧП огородили двойным металлическим оцеплением, а разрушенную стену закрыли тентом.

Кроме того, прокуратурой Ленинского района была организована проверка причин, по которым не были ранее приняты меры к устранению условий, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Главе Ленинского района было вынесено предупреждение о недопустимости ущемления прав пострадавших жильцов.

В настоящее время жильцам были предоставлены жилые помещения маневренного жилищного фонда.

Напомним, ЧП на улице Галактионовская,84 произошло 18 марта, около 6 часов утра. На месте обрушения несущей стены работали все экстренные службы города. К счастью, обошлось без пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, в результате которой здание 1909 года постройки обрушилось.

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