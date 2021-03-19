Стало известно, где нашли 214 новых заболевших коронавирусом в Самарской области

Жертвами коронавируса стали еще 9 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, по данным на 19 марта 2021 года, было выявлено еще 214 новых заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, смертность среди инфицированных пациентов продолжает расти.

В Самаре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 60 человек, почти вдвое меньше в Тольятти – 35 заражений. В Чапаевске за сутки нашли 15 заболевших, а в Кинельском районе, в Сызрани и в Новокуйбышевске по 9 новых инфицированных.

Из числа суточного прироста, 188 человек узнали об инфекции после проявлений гриппа и ОРВИ, а 26 пациентов не имели никаких клинических проявлений вируса.

В последние несколько дней в Самарской области ежедневно фиксируется летальность от коронавируса. Так, за последний день в регионе скончались еще 9 пациентов, у которых был коронавирус. Среди них, 65-летний мужчина с болезнью органов дыхания, 62-летняя женщина с проблемами в эндокринной системе и с болезнью сердца, женщина 64 лет с заболеваниями почек и эндокринной системы, трое мужчин от 61 до 81 года и две женщины 56 и 82 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мужчина в возрасте 68 лет, у которого не было сопутствующих заболеваний. Всего в регионе скончались 1016 пациентов, с подтвержденным коронавирусом.