Стало известно, где "Крылья Советов" сыграют следующий домашний матч

В этом году домашние матчи "Крылья" проводят только на "Металлурге" Фото: Вячеслав СОРОКИН

Самарские "Крылья Советов" свой следующий домашний матч снова проведут на "Металлурге". Об этом говорится на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что команда временно будет проводить домашние матчи на "Металлурге" из-за треснувших балок на "Самара Арене". Изначально ожидалось, что на "Металлурге" самарцы сыграют два матча. Теперь же стало известно, что запланированная на 24 марта игра с "Нефтехимиком" пройдет там же.

До этого "Крылья" успеют съездить на выездную игру, встретившись с "Динамо-Брянск" в субботу, 20 марта.

Игра с "Нефтехимиком" в среду начнется в 16:00. Выбор такого времени объясняют тем, что хотят обеспечить качественную телетрансляцию. Билеты на матч можно купить по цене от 200 рублей.