Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт19 марта 2021 13:46

Стало известно, где "Крылья Советов" сыграют следующий домашний матч

Домашние матчи весенней части сезона "Крылья" пока проводят на "Металлурге"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий

В этом году домашние матчи "Крылья" проводят только на "Металлурге"

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Самарские "Крылья Советов" свой следующий домашний матч снова проведут на "Металлурге". Об этом говорится на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что команда временно будет проводить домашние матчи на "Металлурге" из-за треснувших балок на "Самара Арене". Изначально ожидалось, что на "Металлурге" самарцы сыграют два матча. Теперь же стало известно, что запланированная на 24 марта игра с "Нефтехимиком" пройдет там же.

До этого "Крылья" успеют съездить на выездную игру, встретившись с "Динамо-Брянск" в субботу, 20 марта.

Игра с "Нефтехимиком" в среду начнется в 16:00. Выбор такого времени объясняют тем, что хотят обеспечить качественную телетрансляцию. Билеты на матч можно купить по цене от 200 рублей.