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Спорт19 марта 2021 13:47

Матч «Крыльев Советов» и «Нефтехимика» пройдет на «Металлурге» в среду в рабочее время

На 16:00 начало встречи перенесли, чтобы обеспечить качественную ТВ-картинку
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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«КС» временно проводят домашние матчи на «Металлурге» из-за проблем с металлическими конструкциями на «Самара Арене».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, что игра 32 тура ФНЛ против нижнекамского «Нефтехимика» пройдет на «Металлурге». При этом начнется она раньше запланированного ранее – в 16:00 по самарскому времени. Напомним, встреча состоится в рабочий день, в среду 24 марта.

- Для обеспечения качественной телевизионной трансляции и соблюдения всех регламентирующих норм игра пройдет в дневное время. Матч состоится 24 марта и начнется в 16:00, - отметили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, «КС» временно проводят домашние матчи на «Металлурге» из-за проблем с металлическими конструкциями на «Самара Арене». На старом стадионе самарцы провели две игры – разгромили «Чертаново» 5:0 и обыграли «Иртыш» 3:1.