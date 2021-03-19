"Крылья Советов" не вернутся на "Самара Арену" в обозначенный срок

"Крылья Советов" пока не могут вернуться на "Самара Арену"

На стадионе "Самара Арене", на котором проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года, продолжают ремонт.

Ранее стало известно, что там треснули балки. Из-за этого "Крылья Советов", для которых "Самара Арена" является домашним стадионом, домашние игры в весенней части сезона проводят на "Металлурге".

Изначально сообщалось, что работы закончат до 20 марта. Как рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов, ремонт планируют завершить по графику, однако в дальнейшем конструкции проверят на безопасность.

- Только после получения нами соответствующих документов, подтверждающих качество выполненных работ и безопасность металлоконструкций, на стадионе можно будет проводить матчи, - сказал Иванов.

Пока известно, что следующий домашний матч самарцы снова проведут на "Металлурге".

Ранее к ПСО "Казань", строившей стадион, был подан иск с требованием устранить многочисленные недостатки.