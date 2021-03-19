В Самаре рассказали, будут ли переносить памятник Ленина с площади Революции

Памятник Ленина останется на площади Революции

Памятник Владимиру Ленина, установленный в Самаре на площади Революции, переносить не будут. Об этом "КП-Самара" рассказал председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы Александр Милеев.

В Самаре обсуждается возможность установки памятника Александру II, который ранее находился на площади Революции, тогда называвшейся Александровской. Памятник императору снесли в 1918 году.

Вместе с инициативой по установке памятника Александру II звучали предложения о переносе памятника Ленину. Александр Милеев рассказал, что сейчас не идет речь о переносе имеющегося памятника.

- Мы не говорим о сносе нынешнего памятника Владимиру Ленину, а рассматриваем вопрос о поиске альтернативного места, - рассказал Милеев. В разговоре с "КП-Самара" он также отметил, что памятник Ленину является объектом федерального значения, поэтому он будет находиться там, где стоит сейчас. Перенести его в другое место было бы крайне сложно с точки зрения законодательства.

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