Самарцев предупреждают об усилении ветра

В Самарской области ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По прогнозам Приволжского УГМС, ночью и днем 20 марта ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. В таких условиях рекомендуется реже выходить на улицу, не стоит прятаться от ветра около стен домов, рекламных конструкций и деревьев. Сильный ветер лучше пережидать в подъездах или подземных пешеходных переходах.

В ближайшие дни в Самарской области ожидается потепление, однако, как прогнозируют синоптики, в ночное время температура по-прежнему может опускаться ниже -10 градусов.