Воспитанник «Крыльев Советов» Максим Мухин вызван в сборную России

Мухин уехал из Самары в 2019 году. Фото: ФК «Локомотив».

Полузащитник «Локомотива» и воспитанник тольяттинской Академии Коноплева и самарских «Крыльев Советов» Максим Мухин получил вызов в сборную России по футболу. Об этом сообщает официальный твиттер национальной команды.

Мухин получил вызов в сборную из-за травмы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче РПЛ против «Урала».

Максиму Мухину 19 лет. В юности он играл за Академию Коноплева, а в 16 лет перешел в академию «Крыльев Советов». В 2019 году полузащитник уехал в Москву и перешел в структуру «Локомотива».