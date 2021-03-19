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Спорт19 марта 2021 16:58

Воспитанник «Крыльев Советов» Максим Мухин вызван в сборную России

Футболист два года назад перешел из молодежной команды самарцев в «Локомотив»
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мухин уехал из Самары в 2019 году. Фото: ФК «Локомотив».

Полузащитник «Локомотива» и воспитанник тольяттинской Академии Коноплева и самарских «Крыльев Советов» Максим Мухин получил вызов в сборную России по футболу. Об этом сообщает официальный твиттер национальной команды.

Мухин получил вызов в сборную из-за травмы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче РПЛ против «Урала».

Максиму Мухину 19 лет. В юности он играл за Академию Коноплева, а в 16 лет перешел в академию «Крыльев Советов». В 2019 году полузащитник уехал в Москву и перешел в структуру «Локомотива».