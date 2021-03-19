915 человек прошли изоляцию в обсерваторах за время пандемии в Самарской области

В Самарской области в обсерваторы превращали санатории

Руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова рассказала, сколько человек проходили изоляцию в обсерваторах в Самарской области за период пандемии. По ее словам на койки в таких заведениях попали за все время 915 человек. Это люди, которые прибывали в регион из-за границы, а также жители других областей, которых маршрутизировали к нам.

- Конечно, не все охотно шли на такие меры, были и многочисленные иски судебные. Но для нас было важно именно в первую очередь защитить население и не допустить вспышки, поэтому такая изоляция была обязательной, - рассказала на радио "Комсомольская правда" Светлана Архипова.

В Самарской области в обсерваторы превращали в санатории. Например, санаторий "Радуга" в Тольятти, санаторий "Колос" в Кинель-Черкасском районе. На самом деле, вынужденная изоляция радовала не всех.

Также она рассказала, что маски сегодня снимать еще рано, даже переболевшие и вакцинированные могут переносить вирус и представлять угрозу для пожилых и незащищенных людей.

Подробнее всю передачу слушайте в 18.03 на радио Комсомольская правда на 98,2 FM.

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