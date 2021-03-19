В Самаре показали проект памятника императору Александру II

В Самаре показали проект памятника Александру II

В Самаре показали проект восстановленного памятника императору Александру II. Его представил самарский архитектор Михаил Макридин во время заседания круглого стола в самарской губернской думе.

Сейчас обсуждается возможность установки памятника императору в городе. Среди возможных вариантов называли площадь Революции, где изначально он и находился вплоть до 1918 года, когда площадь называлась Александровской.

После революции памятник с площади убрали, есть разные версии, что с ним в итоге стало. По одной из них памятник на обозе довезли до берега Волги, затем на плоту доставили на середину реки и сбросили в воду. По другой - распилили на части и использовали как цветной металл.

По одной из инициатив памятник хотят установить на набережной на Некрасовском спуске. Считается, что на том месте раньше был речной вокзал, куда и прибыл император в 1871-м году.

Как рассказал "КП-Самара" председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы Александр Милеев, на площади Революции памятник точно не поставят, там останется фигура Владимира Ленина.

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