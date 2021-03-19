Синоптики рассказали, когда в Самаре будет тепло

В Самарской области постепенно станет теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в дневное время воздух будет прогреваться до положительных температур, но в ночные часы по области все еще будет холодно.

По данным Приволжского УГМС, погоду в регионе формирует южный циклон, который смещается с западных районов Казахстана, влияние которого в ближайшее время ослабеет, в результате чего в Поволжье прекратятся осадки, будут прояснения.

В ночные часы местами по области ожидается морозная погода до -10 градусов, днем солнце будет прогревать воздух до положительных температур.

В ближайшие сутки в регионе возможен сильный ветер, объявлен желтый уровень опасности.