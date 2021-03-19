Резидент "Жигулевской долины" установил системы безопасности в разных городах страны

Резидент Жигулевской долины занимается внедрением системы удаленного видеонаблюдения в разных городах страны

Резидент Жигулевской долины и фонда "Сколково" ООО "НПО "Рекон" занимается внедрением системы удаленного видеонаблюдения через сети 3G/4G- PointGSM, а также развивает технологию предоставления облачного сервиса "PointCam".

Компания установила на коммерческих и жилых объектах в Тольятти системы видеонаблюдения и контроля. Всего же по России компания реализовала более 2 тыс. таких проектов. В их числе "Умный роутер", "Умный шлагбаум" и "Безопасный двор". Сейчас "Рекон" работает над внедрением комплекса безопасности в одном из районов Смоленска.

Представители компании отмечают, что развить проект до всероссийского уровня им удалось благодаря мерам поддержки регионального и федерального уровней. В Самарской области создаются комфортные условия для развития предпринимательства. Эта работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Мы уделяем особое внимание инновационным компаниям, которым часто требуется помощь в грамотном составлении бизнес-плана, поиске инвесторов, продвижении на рынке и других бизнес-вопросах. Сегодня на площадке технопарка действуют более 250 резидентов, которые уже дали Тольятти около 2 тыс. рабочих мест. На днях экспертный совет одобрил еще 13 проектов, реализация которых позволит трудоустроить еще более 400 горожан, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.