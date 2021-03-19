В Самаре искали пожар около филармонии

Пожарные проверяли дома около филармонии. Фото - Тимофей Сергеев

В пятницу вечером, 19 марта, жители города увидели большое скопление пожарных машин около филармонии.

Пожарные приехали по вызову из дома напротив филармонии. Они обследовали близлежащие дома, обошли дворы и опросили местных жителей и случайных прохожих, но признаков пожара не нашли.

Как рассказали "КП-Самара" очевидцы, на месте было четыре машины. Долго они там не задерживались, и уехали вскоре после того, как не нашли пожара около филармонии.

Ранее в Самаре горел производственный корпус на улице Утевской.