В Самаре маршрут №21м изменил схему движения: как теперь ходит автобус

По направлению от ТЦ "Мегамебель" к Приволжскому микрорайону автобус будет спускаться от Московского шоссе к ул.Ново-Садовой по ул.Потапова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 20 марта в Самаре временно поменялась схема движения маршрута №21м по направлению от ТЦ "Мегамебель" в Приволжский микрорайон, об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

С сегодняшнего дня автобусы едут по временной схеме. Сначала все выглядит, как обычно: от ТЦ "Мегамебель" к автостанции "Аврора", далее - по Московскому шоссе. Но теперь по ул.Советской Армии автобусы спускаться не будут. Вместо этого, доехав по Московскому шоссе до кольца на пересечении с ул. 22 Партсъезда, автобусы будут разворачиваться, ехать в обратном направлении до ул.Потапова и уже по ней спускаться до ул.Ново-Садовой. Далее - по обычному маршруту.

При этом движение в обратном направлении - то есть от Приволжского микрорайона о ТЦ "Мегамебель", остается обычным - с проездом по ул.Советской Армии.

Как долго автобусы будут ходить по этой схеме, в дептрансе пока не пояснили.