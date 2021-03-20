В Самарской области создали фонд, который поможет получить высшее образование детям из малообеспеченных семей

Фонд будет помогать ребятам получать высшее образование, даже если они не были отличниками и не смогли поступить на бюджет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начинает работу благотворительный фонд помощи детям Алексея Станина. Его цель - помогать с учебой детям из малообеспеченных семей, сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

- 23% детей в России живут за чертой бедности. 120 тысяч рублей в год стоит в среднем обучение в вузе в стране. 150 тысяч выпускников ежегодно не могут поступить на бюджет, - говорится на сайте фонда. - А мы хотим, чтобы дети учились.

У фонда пока есть 2 благотворительные программы. Первая называется ”Лети! Мы поможем”, она поможет выпускникам школ из малообеспеченных семей с профориентацией и подготовкой к ЕГЭ. В рамках этой же программы в будущем можно получать стипендию от фонда во время учебы в вузе. Вторая программа - “Росток жизни” - нацелена на детей-сирот, инвалидов из интернатов, пансионатов и др., которым фонд готов помогать с социальной адаптацией и постинтернатным сопровождением.

- С июня у нас стартует конкурсная программа поддержки для старшеклассников по подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз, - рассказывает исполнительный директор фонда помощи детям Алексея Станина Анастасия Бабичева. - Чтобы принять участие в конкурсе, претендент должен отвечать ряду требований: закончить 10 класс без троек со средним итоговым баллом не менее 4,5, проживать в малом городе и подтвердить нуждаемость семьи. Если ученик принимал участие в олимпиадах или конференциях, это даст ему дополнительные баллы в конкурсном отборе.

Подать заявку можно на сайте благотворительного фонда.