Жительница Тольятти лишилась всех украшений после того, как впустила в дом женщину с ребенком

В полиции уже возбудили уголовное дело по факту кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух незнакомок Наталья Евгеньевна впустила к себе в квартиру 17 марта – пожалела маленькую девочку лет 7, которая просила воды.

Стоило отвернуться, как ловкие ручки ее матери обшарили шкафы, которые были в зоне доступа. Когда незнакомки ушли, Наталья Евгеньевна поняла, что с ними вместе исчезли все ее украшения: золотые кольца, серебряные сережки и даже ажурный крестик.

- Общий ущерб пострадавшая оценила в 8 тысяч рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Мы объявили в розыск цыганку лет 30-35 лет, которая ходит вместе с девочкой в розовой курточке.

Уголовное дело 18 марта возбудили по статье «Кража», личности подозреваемых пока не установлены. Из Центрального района Тольятти, где они обчистили квартиру Натальи Евгеньевны, они могли переместиться в другие районы или населенные пункты.