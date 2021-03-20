Сразу два юниора из Самарской области заняли призовые места в Первенстве России по греко-римской борьбе

Александр Живайкин поздравил борцов и их тренеров с успешным выступлением на Первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области с успешным выступлением поздравили спортсменов, которые заняли призовые места на Первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Впервые за несколько лет на почетный пьедестал попали сразу два участника от нашего региона.

В этом году отличные результаты показали: Павел Белкин, он завоевал1 место (55 кг, тренер – Александр Кропотов) и Хусинбой Арисланбеков, который занял 2 место (60 кг, тренер Рустам Гилязов). Молодые люди в этом году принимали участие также в Чемпионате России, но выступление было не слишком удачным, и до финала они не дошли.

Молодых спортсменов и их тренеров с отличными результатами на прошедшей неделе поздравил руководитель фракции «Единая Россия» в Губернской Думе, президент федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.