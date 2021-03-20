Перекрытие дорог в мае 2021: как будет ходить транспорт до кладбищ

В дни религиозных праздников в Самаре перекроют четыре улицы Фото: предоставлено пресс-службой

Администрация Самары опубликовала проект постановления о временном ограничении движения транспорта в День Победы, а также в те дни, когда будут организованы специальные автобусы до кладбищ. В документе фигурируют несколько дат: 2 мая (в этот день отмечается Пасха), 9 мая (День Победы), 11 мая (Радоница - день поминовения усопших), и 19 июня (суббота перед Днем Святой Троицы).

В дни религиозных праздников в Самаре закроют проезд для автомобилистов с 7 часов утра до 16 часов вечера по следующим улицам:

- ул.Авроры (от ул.Мориса Тореза до ул.Партизанской),

- ул.Аэродромная (от ул.Тушинской до ул.Энтузиастов),

- ул.Ставропольская (от ул.Пугачевской до ул.Алма-Атинской)

- ул.Новосельская (от Уральского шоссе до Нижнего въезда)

От этих улиц организуют движение специальных маршрутов (№№ 63э, 129э, ) до кладбищ «Рубежное», «Южное» и «Металлург».

Конкретных схем перекрытия города на День Победы пока нет, но, вероятно, они будут не слишком отличаться от мер безопасности, которые предпринимали в прошлые годы.