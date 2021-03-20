Фролов и Корниленко снова в запасе: «Крылья Советов» объявили стартовый состав на игру с брянским «Динамо»

Матч начнется в 16:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили стартовый состав на игру 31 тура ФНЛ против брянского «Динамо». Место в воротах займет 22-летний Богдан Овсянников. Иван Ломаев, который является основным вратарем в последних играх «Крыльев», не сыграет в Брянске, он отправился в расположение молодежной сборной России. Другой вратарь самарцев Евгений Фролов остался в запасе.

Также с первых минут у «Крыльев Советов» выйдут Полуяхтов, Солдатенков, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Алвеш, Кабутов, Цыпченко и Сергеев.

На скамейке у волжан Фролов, Хади, Ежов, Ефремов, Комбаров, Прищепа, Смирнов, Тюрин, Голенков и Корниленко. Последний уже вторую игру попадает в заявку на матч.

Напомним, игра пройдет сегодня, 20 марта, в Брянске на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени (15:00 по московскому). На сайте samara.kp.ru пройдет прямая трансляция встречи.