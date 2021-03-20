В Самарской области уменьшается число положительных анализов на ковид

В Самаре по-прежнему действуют коронавирусные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно уменьшается число больных коронавирусом. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировали 211 положительных тестов за ковид. Месяц назад, 22 февраля, их было 285, но после это с каждым днем заболевших становилось все меньше.

Как сообщили в оперативном штабе, у 189 обследованных были симптомы простуды, у 22 человек «корона» себя никак не проявляла.

Больше всего заболевших за сутки – в Самаре (69 случаев) и Тольятти (50 подтвержденных фактов). Еще по 8 ковидных больных выявили в Отрадном и Сызрани, по 7 – в Новокуйбышевске и Ставропольском районе, по 6 – в Чапаевске и Волжском районе, по 5 – в Кинеле и Шенталинском районе, по 4 – в Кинельском, Пестравском и Приволжском районах, по 3 – в Жигулевске, Богатовском, Красноярском и Нефтегорском районах, по 2 - в Большеглушицком, Борском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском и Сызранском районах и по одному – в Большечерниговском, Исаклинском, Камышлинском и Хворостянском районах.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Самарской области составило 53 531, от болезни уже погибли 1016 человек (за сутки новых смертей от ковида не подтверждено) и выздоровели 50 082 (250 из них – за прошедшие сутки).