В Тольятти пьяный прохожий напал на конную полицию

За нападение на сотрудника ОВД при исполнении наказывают реальным лишением свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Ц. – старый знакомый тольяттинской полиции. Мужчина имеет судимости за хулиганство, угрозы убийством, кражи и сексуальное насилие. Сейчас нигде не работает, но это не помешало ему 19 марта отметить окончание рабочей недели. Мужчина так «наотмечался», что внутри торгового центра привлек внимание к своей персоне неадекватным поведением.

К мужчине подошла сотрудница конной полиции Елена К. Девушка была в форме, остановила дебошира, сделала ему замечание. А тот набросился на нее с кулаками.

Александра Ц. скрутили, доставили в отделение, где составили на него для начала протокол по ст.20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Елена К. тем временем поехала в больницу, где ей задокументировали травму головы и ушибы.

После получения мнения экспертов по поводу того, насколько тяжелый вред здоровью стража порядка нанес Александр, мужчина, вероятнее всего, станет фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника ОВД при исполнении, наказание за которое – реальное лишение свободы.