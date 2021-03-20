Опасности нет: АО «Транснефть - Приволга» ликвидирует последствия выхода нефти в Саратовской области

Произошел разлив нефти

20 марта в 12.30 по московскому времени сотрудники АО «Транснефть - Приволга» обнаружили выход нефти на поверхность при патрулировании магистрального нефтепровода. Это произошло в Пугачевском районе Саратовской области. По предварительным оценкам площадь загрязнения составила 700 кв.м.

На место оперативно прибыла аварийная бригада и тут же приступила к устранению ситуации. Сейчас выход нефти локализован, последствия ликвидируют: очищают грунт, собирают и вывозят само вещество. В работах задействовано 27 человек и 19 единиц техники.

Угрозы жизни и здоровью населения, а также окружающей среде нет, трубопровод работает штатно, оснований для чрезвычайной ситуации нет. Сейчас специалисты разбираются, что могло произойти.