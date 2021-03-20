«Акрон» на выезде обыграл «Енисей» 1:0

После возобновления сезона тольяттинцы не проигрывают. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» в 31 туре ФНЛ обыграл в Красноярске местный «Енисей». Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол в игре забил Артем Делькин.

Под занавес встречи тольяттинцы могли удвоить преимущество, однако Максим Майрович не реализовал пенальти. Мяч попал в штангу.

После возобновления сезона «Акрон» не проигрывает. В пяти матчах тольяттинцы три раза сыграли вничью и дважды выиграли. Однако команда пока идет в зоне вылета – на 18-ом месте из 22. От спасительной 16-ой позиции «Акрон» отделяют три очка.

Следующий матч тольяттинцы проведут на своем поле в Жигулевске против одного из лидеров ФНЛ «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет в среду, 24 марта.