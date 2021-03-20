Власти снова ищут подрядчика, который перевезет со стадиона «Самара Арена» два здания в Тольятти

Столовая стюардов со стадиона "Самара-Арена" должна переехать в детский лагерь в Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На сайте госзакупок уже во второй раз появился контракт на демонтаж двух зданий на территории стадиона «Самара Арена». Речь идет о Центре стюардов и Технологическом центре, их должны демонтировать и отвезти на территорию спортивного детского лагеря "Гранит" на Комсомольском шоссе, 44 в Тольятти.

Напомним, осенью прошлого года проходил аналогичный аукцион, тогда начальная сумма в 2,1 млн рублей упала до 1,4 млн рублей, потому что за лот бились 2 участника - ООО «Сити Строй» и ООО «Актив». Победила последняя контора, потому что предложила меньшую сумму.

Однако условия контракта фирма так и не выполнила, поэтому власти были вынуждены объявить повторные торги.

Подрядчик так и не выполнил работы, так что Технологический центр до сих пор остается на месте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этот раз начальная стоимость контракта – 2,2 млн рублей. Заявки принимаются до 24 марта, уже на следующий день состоится собственно аукцион. Заказчик хочет, чтобы подрядчик приступил к работе не ранее 15 апреля, но выполнил все свои обязательства за 10 календарных дней с даты начала работ.

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