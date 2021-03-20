В Тольятти трое неизвестных потушили Вечный огонь

Чем именно потушили пламя, не совсем понятно Фото: принтскрин видео.

В Тольятти третий раз за три месяца хулиганы гасят Вечный огонь в парке Победы Автозаводского района.

Напомним, первый раз был в начале января этого года - тогда подростки бросили в конструкцию петарду, взрыв повредил горелку. Едва Вечный огонь запустили, как его забросали снегом. Виновников второго ЧП нашли, это оказались несовершеннолетние ученики местного колледжа, их поставили на учет. Сведений о том, наказали ли кого-то за петарду, пока нет.

Прошло чуть более месяца со второго происшествия, и Вечный огонь потух вновь. Точнее, его потушили трое неизвестных. Видео того, как они при помощи то ли листа бумаги, то ли иного предмета тушат огонь, уже выложили в соцсети, где развернулась бурная дискуссия относительно видов наказания, которые следует применить к хулиганам.

Официальных комментариев от городской администрации и местной полиции относительно обстоятельств произошедшего пока не поступало.

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Конструкция была повреждена, администрация ее временно законсервировала (подробности)