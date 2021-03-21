Самарцев приглашают на первый городской фестиваль колокольного звона

Фестиваль пройдет в храме в честь Кирилла и Мефодия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет первый городской фестиваль колокольного звона «Торжество православия». Он состоится уже сегодня, в воскресенье, 21 марта, на территории собора в честь Кирилла и Мефодия (ул.Ново-Садовая, 260). Начало фестиваля в 11.30, вход свободный.

Как сообщают организаторы, в программе фестиваля – выступление лучших звонарей из различных приходов Самарской епархии. Также параллельно выступят участники детского фестиваля колокольного звона.

Кроме того, в программе мероприятия – концерт духовной музыке и выступление клуба исторической реконструкции «Легенда».

Гостей обещают угостить чаем с жаворонками и сладким пловом.