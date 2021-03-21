Под Самарой вор-рецидивист игнорировал полицию и поплатился за это

Нарушитель игнорировал требования полиции и поплатился за это Фото: Ольга НОВИКОВА

В Приволжском районе Самарской области вор-рецидивист игнорировал требования полиции и поплатился за это.

Как рассказали правоохранители, 42-летний местный житель был неоднократно судим за кражи. После освобождения, в октябре 2019 года судом ему был установлен восьмилетний надзор. Во время этого срока мужчина должен был соблюдать некоторые ограничения- дважды в месяц отмечаться в полиции по месту жительства, не выезжать из Самарской области без разрешения и быть дома вечером и ночью.

Однако рецидивист и не думал соблюдать установленные судом ограничения и попросту игнорировал требования полиции. За это его пять раз привлекали к административной ответственности. После этого терпение правоохранителей лопнуло – сейчас против нарушителя возбудили уже уголовное дело за уклонение от надзора. Теперь ему грозит до года лишения свободы.