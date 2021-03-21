Без прав и «под кайфом»: под Самарой поймали злостного нарушителя ПДД

Автомобиль нарушителя сразу вызвал подозрения у ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчуке инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали лишенного прав водителя, севшего за руль в состоянии наркотического опьянения.

Автомобиль «Хендай» вызвал у дежуривших на ул.Рабочая инспекторов подозрения. Остановив машину, они обнаружили у 50-летнего водителя явные признаки опьянения. Мужчину задержали и отвезли на медосвидетельствование, которое подтвердило опасения правоохранителей – в крови водителя обнаружили наркотики. Мужчина не стал отпираться и подтвердил – он действительно употреблял запрещенные вещества.

Параллельно правоохранители выяснили, что водитель уже не единожды попадал в поле зрения ГИБДД. Более того, в декабре прошлого года его судили за нарушение ПДД в период действия более раннего административного наказания. Тогда суд назначил ему обязательные работы сроком на 240 часов и лишил водительских прав.

Однако это не помешало злоумышленнику снова сесть за руль. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело, горе-водителю грозит до двух лет лишения свободы.